Thiếu niên 14 tuổi câu được cá đuối gần 90kg. Ảnh: BNPS

Henry Ralph (14 tuổi) đến từ thị trấn Lossiemouth, hạt Moray, Scotland vừa câu được một con cá đuối khổng lồ ước tính nặng gần 90kg.

Trong buổi câu ở bờ biển gần thị trấn Oban, ngay ở lần thả cần đầu tiên của Henry, con cá đã cắn câu.

Ban đầu, Henry nghĩ mình chỉ kéo phải một đám rong biển vì vật mắc câu gần như không di chuyển. Tuy nhiên, con cá sau đó bất ngờ lao đi với lực kéo mạnh, suýt lôi Henry xuống nước.

Henry mất khoảng 2 giờ để đưa con cá vào bờ. Do kích thước quá lớn, không thể cân con cá trực tiếp. Dựa trên công thức ước tính thường được sử dụng, người hướng dẫn câu cá Michael Hannah xác định con cá nặng khoảng 88,5kg, dài 2,06m và rộng khoảng 1,75m.

Henry mất khoảng 2 tiếng để kéo con cá lên bờ. Ảnh: BNPS

Sau khi chụp ảnh lưu niệm, Henry và Michael thả con cá trở lại biển trong tình trạng an toàn.

"Tôi tưởng mình mắc phải rong biển, nhưng nhận ra đó là cá khi nó bất ngờ lao đi.

Cực kỳ khó để kéo nó vào bờ. Đó giống như cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay của tôi. Mất khoảng 2 giờ chật vật, tôi mới kéo được con cá lên", Henry chia sẻ.

Henry bắt đầu câu cá từ năm 8 tuổi. Trong chuyến đi này, cậu đi cùng Michael Hannah, người điều hành dịch vụ hướng dẫn câu cá Moray Skate Guide.

Michael cho biết ông rất bất ngờ khi Henry tự mình kéo được con cá khổng lồ mà không cần sự hỗ trợ.

"Cậu bé không muốn bỏ cuộc. Thật phi thường khi chứng kiến điều đó. Đây là con cá để đời của Henry, trong khi cậu ấy mới chỉ 14 tuổi", ông nói.

Trước đó, năm 2023, Joshua Davenport, 11 tuổi, người Anh, câu được một con cá trê 69kg trong kỳ nghỉ tại Tây Ban Nha.

Năm 2022, Callum Pettit, khi đó 11 tuổi, đến từ hạt Kent (Anh), câu được con cá chép nặng 43,8kg tại hồ nước gần thành phố Reims, Pháp.