Cặp vợ chồng mừng 80 năm ngày cưới. Ảnh: Bupa

Ông Ray Booth (102 tuổi) và vợ Win (101 tuổi) sống tại Anh, vừa kỷ niệm 80 năm ngày cưới tại viện dưỡng lão nơi hai người đang sinh sống.

Nhân dịp này, viện dưỡng lão còn đặt tên cho khu sinh hoạt chung vừa được cải tạo theo tên của hai người là Winray Lounge.

Ông Ray chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi phòng sinh hoạt chung được đặt theo tên của mình".

Ông bà được nhân viên chuẩn bị một bữa trà chiều với bánh kem. Theo yêu cầu của hai người, thực đơn có cả sandwich dưa chuột. Tham dự buổi lễ còn có các cư dân khác, nhân viên chăm sóc, con gái của hai người.

Đầu bếp Nick Thick đã chuẩn bị một chiếc bánh cưới 2 tầng mô phỏng chiếc bánh cưới ban đầu của Ray và Win, trang trí bằng hoa hồng đỏ và lớp kem trắng. Một nghệ sĩ piano cũng biểu diễn những ca khúc yêu thích của hai ông bà.

Căn phòng được trang trí cùng 80 quả bóng bay tương ứng với 80 năm hôn nhân của họ, theo Independent.

Chuyện tình của ông bà bắt đầu từ bạn qua thư rồi dần trở thành người yêu. Hai người trao đổi thư từ cho đến khi gặp nhau và kết hôn vào tháng 8/1946.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, bà Win kể: "Tôi nghĩ, ôi chao, anh ấy cao thật!".

Trong khi đó, ông Ray lại nghĩ: "Cô ấy thật xinh đẹp".

Khi được hỏi về bí quyết để có một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc, bà Win trả lời ngắn gọn rằng đó là tình yêu. Với ông Ray, bí quyết nằm ở việc luôn làm theo lời vợ nói.

Bà Pamela Arnsmeyer, Quản lý tại viện dưỡng lão cho biết: “Câu chuyện tình yêu của ông Ray và bà Win thực sự truyền cảm hứng".

Bà Arnsmeyer cho biết, viện dưỡng lão cảm thấy vinh dự khi được chăm sóc hai người và cùng họ kỷ niệm cột mốc đặc biệt này. Việc đặt tên khu sinh hoạt chung mới theo tên Ray và Win là một cách phù hợp để ghi nhớ cặp đôi đặc biệt.