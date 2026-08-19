Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Võ Văn Kiệt (quê Tây Ninh, dân tộc Kinh) và Nay H’Yam (quê Gia Lai, dân tộc Jrai).

Trước khi gặp H’Yam, Văn Kiệt chưa từng kết hôn, còn cô đã lỡ một lần đò. Dẫu vậy, bằng sự đồng cảm và thấu hiểu, họ vẫn quyết về chung một nhà, cùng vun vén tổ ấm.

Cặp đôi quen nhau vào năm 2023 khi cùng làm chung công ty tại Đồng Nai. Trong buổi tiệc chia tay đồng nghiệp, Kiệt có cảm tình với H’Yam vì ngoại hình xinh đẹp, tính cách dễ thương.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Văn Kiệt chia sẻ, hành trình chinh phục người phụ nữ Jrai của anh không hề dễ dàng. Anh phải theo đuổi 10 tháng, cô nàng mới đồng ý hẹn hò. Trong thời gian yêu, họ tiếp tục gặp nhiều khó khăn bởi sự khác biệt văn hóa, đặc biệt trong vấn đề ăn uống.

H’Yam thường nấu những món ăn truyền thống của đồng bào Jrai như cà sóc, cà đắng nấu cùng mì tôm, gỏi đu đủ, lá mì xào thịt mỡ kèm kiến vàng, canh kiến cà chua… khiến Văn Kiệt ngỡ ngàng. Dù cố gắng, anh vẫn không thể ăn được những món này.

“Lúc cô ấy nấu mấy món đó, tôi còn tưởng cô ấy chỉ nấu để quay video thôi. Sau này về quê vợ, tôi mới biết họ ăn những món đó thật và đó còn là đặc sản Tây Nguyên”, Văn Kiệt kể.

Ngược lại, H’Yam rất thích ẩm thực của dân tộc Kinh, đặc biệt những món như lẩu, mì cay. Nhờ đó, họ dễ dàng kết nối với nhau hơn.

H'Yam từng trải qua một lần đò trước khi gặp gỡ Văn Kiệt. Ảnh cắt từ clip

Quen nhau một thời gian, cặp đôi quyết định về sống chung. Văn Kiệt gọi điện xin phép bố mẹ vợ cho cả hai “sống thử” khoảng 3 tháng, tìm hiểu tính cách, nếp sống của nhau rồi sẽ tiến đến hôn nhân vào cuối năm 2024.

“Tôi từng ly hôn. Khi gặp anh ấy, mang tâm lý sợ đau khổ, tôi không muốn đi tiếp.

Một thời gian sau, tôi nghĩ mình không thể giấu mãi quá khứ của mình nên kể mọi chuyện cho anh. Tôi nghĩ, anh có chấp nhận hay không thì tôi cũng tôn trọng.

Anh ấy nói ‘chúng ta cứ tìm hiểu đi, anh sẽ bỏ qua quá khứ của em’. Chúng tôi tìm hiểu một thời gian rồi kết hôn vào năm 2024”, H’Yam kể.

Cặp đôi nên duyên với hai bàn tay trắng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ phải tự bươn chải lo cho cuộc sống của mình, chuyện đám cưới cũng phải tự đứng ra lo liệu.

Sau hôn lễ, họ gánh khoản nợ mấy trăm triệu đồng. Đó là thời điểm khó khăn nhất của cả hai, tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu, họ dần trả xong khoản nợ đó.

Văn Kiệt theo đuổi H'Yam suốt 10 tháng. Ảnh cắt từ clip

Về sống chung, cặp đôi nhận ra một vài tật xấu của nhau. Tật xấu của H’Yam là quá ghen tuông, khi ghen thì quá hung dữ. Điều duy nhất Kiệt muốn vợ thay đổi là bớt ghen tuông bởi trước khi cưới, họ đã thống nhất với nhau “sai cái gì cũng được, trừ ngoại tình”.

Tật xấu của Kiệt là ham vui bạn bè, hay nhậu nhẹt. Tuy nhiên khi vợ góp ý, anh đã thay đổi điểm này.

Hiện tại, cặp đôi có cuộc sống ổn định với mức thu nhập đủ sống. Trong mắt H’Yam, chồng là người tuyệt vời, hết lòng yêu thương vợ.

Cuối chương trình, Văn Kiệt nhắn nhủ đến người vợ xinh đẹp: “Mình đã yêu nhau, đã bước tới đây rồi thì hãy đi với nhau đến cuối con đường”. H’Yam xúc động đáp: “Em cũng mong là vậy”.