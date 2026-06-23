Ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Phước Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Ea Na) để điều tra về các tội "Giết người" và "Hiếp dâm".

Nạn nhân là chị V.T.L. (40 tuổi, ngụ cùng xã), người bị khuyết tật trí tuệ.

Hoàng Phước Tuấn tại công an. Ảnh: CACC

Sáng 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ Công an xã Ea Na về việc phát hiện chị V.T.L. tử vong tại khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết. Thi thể nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của các tội "Giết người" và "Hiếp dâm", Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Ea Na khẩn trương điều tra, truy xét nghi phạm.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Hoàng Phước Tuấn là người có biểu hiện nghi vấn nên triệu tập để làm việc. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn nhiều lần lợi dụng việc nạn nhân bị khuyết tật trí tuệ để thực hiện hành vi xâm hại.

Chiều tối 11/6, Tuấn tiếp tục dụ dỗ chị L. đến khu vực nghĩa địa thôn Đoàn Kết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sát hại nạn nhân.