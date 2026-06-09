Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố Trần Văn Mạnh (SN 2004, trú tại thôn Tân Trung, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) về các tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Giết người.

Trước đó, khoảng 1h ngày 8/2, sau khi sử dụng rượu bia, Mạnh đã đến nhà hàng xóm là anh H.V.P (SN 1980, trú xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) để chơi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Mạnh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại đây, lợi dụng việc anh P. đi xuống phòng bếp, Mạnh đã lẻn vào phòng ngủ của cháu H.N (SN 2010, là con gái của anh P.) để thực hiện hành vi sàm sỡ, dùng vũ lực nhằm mục đích quan hệ tình dục.

Khi bị anh P. phát hiện và can ngăn để bảo vệ con gái, Mạnh đã dùng dao đuổi, chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ, vai của anh P. làm nạn nhân ngã xuống ruộng. Tại đây, Mạnh vẫn tiếp tục dùng hung khí chém nhiều nhát vào người anh P.

Ngày 12/2, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mạnh về các tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Giết người.

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