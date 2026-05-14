Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (SN 1995, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Trước đó, Công an phường Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (SN 2008, trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) về việc bị N.V.M. xâm hại tình dục vào sáng 6/5 tại điện thờ của gia đình đối tượng.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, điều tra vụ việc.

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định N.V.M. đã lợi dụng việc “giải bùa Tứ Phủ” để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Được cơ quan công an tuyên truyền, vận động, chiều 9/5, N.V.M. đã ra đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Từ vụ việc trên, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại thân thể, danh dự và nhân phẩm của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.