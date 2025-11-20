Ferrari vốn là thương hiệu siêu xe được nhiều đại gia Việt yêu thích và ưa chuộng, trong đó một số mẫu xe có số lượng lên tới hàng chục chiếc, thậm chí còn mệnh danh là “siêu xe quốc dân”. Tuy nhiên, một số mẫu xe của hãng xe Italy rất kén khách tại Việt Nam, trong đó phần lớn là các dòng xe GT.

Đơn cử như chiếc Ferrari Portofino M thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, chủ nhân siêu xe này hoạt động trong lĩnh vực y tế, chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, vị đại gia ngành thẩm mỹ còn sở hữu một chiếc Porsche Panamera trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Được biết, vị đại gia Hà Nội mua chiếc Ferrari từ hồi tháng 06/2024. Thời điểm đó, giá trị xe khoảng hơn 10 tỷ đồng do mang biển số ngoại giao và được hưởng chính sách ưu đãi về thuế. Nếu mang biển dân sự thông thường, giá bán mẫu xe này ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, chỉ có hai chiếc Ferrari Portofino M. Cả hai xe đều được đưa về nước ta thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân của Phan Công Khanh từ năm 2022, mang ngoại thất màu đỏ Rosso Corsa, không có các tùy chọn ốp trang trí bằng sợi carbon ở ngoại thất và tất cả đều làm từ nhựa màu đen.

Ra mắt từ năm 2017, Ferrari Portofino là mẫu siêu xe thay thế đàn anh California. Năm 2021, hãng xe Ý ra mắt bản nâng cấp Portofino M (Modficata) với nhiều thay đổi về thiết kế lẫn hiệu năng. Tới năm 2023, mẫu xe này bị khai tử và thay thế bằng mẫu Ferrari Roma Spider, có giá bán từ 20 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Kích thước chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.586 x 1.938 x 1.318 mm, chiều dài cơ sở 2.670 mm. Trọng lượng khô mẫu siêu xe này chỉ vỏn vẹn 1.545 kg.

Tuy đặt động cơ phía trước, chiếc xe vẫn mang kiểu dáng mềm mại, đậm chất thể thao của Ferrari. Cản trước có hốc gió lớn cùng hốc gió bên sườn giúp cải thiện tính khí động học.

Phần mui xếp cứng của xe có thể đóng/mở và cất gọn vào khoang hành lý trong 14 giây ở tốc độ dưới 50 km/h. Đây có thể coi là một chiếc siêu xe thực dụng, bởi thể tích khoang hành lý lên tới 292 lít – lớn hơn khoang hành lý của chiếc VinFast Fadil nhưng nhỏ hơn Hyundai Accent.

Xe được trang bị bộ la-zăng 5 chấu đơn, bề mặt phay sáng và bên trong tối màu. Đi kèm với bộ mâm này là đĩa phanh carbon-ceramic hiệu năng cao cùng cùm phanh Brembo màu đỏ, tạo nên phong cách “tông xuyệt tông” với ngoại thất. Đây cũng là chi tiết tạo sự khác biệt, bởi chiếc Portofino M đầu tiên dùng cùm phanh màu vàng.

Hệ thống ống xả thể thao được tái tinh chỉnh, loại bỏ bộ phận giảm âm truyền thống, mang lại âm thanh uy lực và đanh thép hơn từ cỗ máy tăng áp kép.

Ngoài ra, nội thất chiếc Ferrari Portofino M này bọc da tông màu nâu chủ đạo, kết hợp cùng màu đen và điểm xuyết bằng đường chỉ khâu màu đỏ. Trong khi đó, chiếc còn lại bọc da màu đen chủ đạo. Khoang lái của xe chỉ có duy nhất vô-lăng dùng chất liệu carbon. Chính giữa là màn hình giải trí 10,2 inch tích hợp Apple CarPlay.

Bên dưới nắp ca-pô chiếc Ferrari Portofino M là động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9 lít. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm.

Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,45 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu siêu xe này khoảng 18 lít/100 km đường đô thị và 10 lít/100 km với đường cao tốc.

Đây là mẫu xe mui trần đầu tiên của thương hiệu ngựa chồm Ý được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp. Đặc biệt hơn, xe có chế độ lái Race dành cho đường đua. Chế độ này chưa từng xuất hiện trên các mẫu xe GT mui trần của Ferrari như Portofino, California T và California.

