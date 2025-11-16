Porsche thường tự hào khi tuyên bố rằng hơn 70% số xe họ từng sản xuất vẫn còn đang lưu thông. Tuy nhiên, chiếc 911 Targa xuất hiện trong câu chuyện này lại không nằm trong số đó. Mẫu xe thể thao cổ điển bị bỏ quên suốt hơn ba thập kỷ tại bang Idaho, chìm trong lớp lá thông dày và dấu tích của thời gian trước khi được phát hiện gần đây.

Người tìm thấy và quyết định “giải cứu” chiếc xe, Markos Marzouca, chia sẻ với trang tin CarScoops rằng chiếc Targa này thực tế đã nằm cách văn phòng của anh chỉ vài mét suốt 31 năm. Trong thời gian đó, không ít người nỗ lực hỏi mua nhưng đều không thể chốt được thương vụ. “Tôi may mắn vì đã hỏi đúng ngày”, Marzouca chia sẻ.

Khi trở thành chủ nhân chiếc xe, anh thấy chiếc Porsche 911 đời 1970 gần như bị chôn vùi trong lá thông, đến mức bầy sóc đã sử dụng khoang xe làm nơi tích trữ thức ăn. Tuy nhiên, điều này không khiến anh nản lòng. Sau khi được kéo đi và rửa sạch, chiếc 911 Targa cho thấy tình trạng tốt hơn nhiều so với hình dung ban đầu, mở đường cho dự án phục dựng.

Dù bị bỏ quên suốt nhiều năm, chiếc 911 Targa 1970 từng có quá khứ huy hoàng. Xe được bán mới qua đại lý Vasek Polak ở California (Mỹ), sau đó được chủ nhân đầu tiên sử dụng thường xuyên để di chuyển trên khắp bờ tây nước Mỹ và cả Canada, bao gồm những chuyến đi qua đèo Trail Creek Summit.

Tổng cộng, xe đã đi được 101.000 miles (khoảng 162.500 km) và đặc biệt vẫn giữ nguyên động cơ boxer 2.0L sáu xy-lanh nằm ngang nguyên bản.

Marzouca cho biết, anh sẽ phục chế chiếc xe theo từng giai đoạn, với mục tiêu tạo ra một chiếc xe mang vẻ phong trần nhưng kết cấu vững chắc và hệ truyền động tinh chỉnh lại. Dù còn nhiều hạng mục cần xử lý, anh hy vọng chiếc xe có thể hoạt động trở lại vào dịp Tết năm tới.

Công việc đầu tiên của dự án là thay thế các tấm kim loại gỉ sét ở khu vực hệ thống treo trước, trước khi tiếp cận khối động cơ boxer đặt phía sau. Điều bất ngờ là động cơ vẫn quay được bằng tay, dù cơ cấu liên kết đã bị kẹt cứng.

Câu chuyện là minh chứng cho thấy những cỗ máy tưởng như bị lãng quên hoàn toàn vẫn có thể hoạt động trở lại nếu chủ nhân còn đủ đam mê và sự kiên trì. Hiện quá trình phục dựng vẫn đang tiếp tục, và hình ảnh chiếc Targa sau lần rửa đầu tiên trong hơn 30 năm thật sự gây ấn tượng mạnh.

Chiếc xe trước và sau khi dọn rửa sạch sẽ

Ra mắt từ năm 1965, mẫu Porsche 911 Targa được tạo ra nhằm dung hòa giữa tính thoáng đãng của bản Cabriolet và sự kín đáo của bản Coupe, kết hợp thanh chống lật thép không gỉ đặc trưng cùng phần mui tháo rời. Cấu trúc này đã trở thành một phần không thể thiếu của dòng 911 cho đến tận ngày nay.

