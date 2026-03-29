Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố 8 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ rượt đuổi, đánh người, đập phá ô tô do mâu thuẫn mua bán sầu riêng xảy ra ngày 20/3 tại xã Ngũ Hiệp.

Trong đó, Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi), Nguyễn Trọng Thường (27 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng) và Bùi Võ Khôi Nguyên (19 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị tạm giam 3 tháng. Năm đối tượng còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, khoảng 2h30 ngày 20/3, anh Nguyễn Tấn Hiền (51 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 4 người đến một vựa sầu riêng tại ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp để thu mua. Trong lúc thương lượng, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát, nhóm anh Hiền sau đó lên ô tô rời đi.

Cho rằng khách chưa thanh toán tiền, nhóm người tại vựa đã lái ô tô đuổi theo. Khi đến khu vực ngã tư Hưng Long (ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp), họ chặn được xe đối phương, dùng ghế gỗ đập phá kính ô tô và hành hung 4 người trong nhóm anh Hiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 5 bị can. Ảnh Trọng Tín

Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn. Sau đó, hai bên trao đổi và xác định nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ hiểu lầm. Nhóm phía vựa sầu riêng đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang điều trị.

Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp và Viện KSND khu vực 4 khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, diễn biến rượt đuổi, hành hung được camera hành trình ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý.