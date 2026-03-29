Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Cam (38 tuổi, ngụ phường Hồng Ngự), Giám đốc Công ty TNHH đường cát Quốc Thái, để điều tra về hành vi “sản xuất hàng giả là thực phẩm”. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Cam. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Hồng Ngự kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH đường cát Quốc Thái trên đường Trần Hưng Đạo, khóm 1.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang sang chiết 212 bao đường cát trắng từ các bao in chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc, sang bao bì mang nhãn hiệu của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk và Công ty cổ phần mía đường 333 (loại 50 kg/bao) để đưa lên xe tải chuẩn bị xuất bán ra thị trường.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định Công ty TNHH đường cát Quốc Thái có dấu hiệu sản xuất đường giả để tiêu thụ, thu lợi bất chính, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng và gây xáo trộn thị trường.