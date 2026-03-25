Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 19/3, anh Phạm Minh T. (SN 1995, quê Vĩnh Long) điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Anh, theo hướng từ ngã tư Gò Mây đi vòng xoay An Lạc. Khi đến khu vực phường Bình Tân, anh T. dừng xe lại, đậu sát lề đường bên phải để mua vé số.

Khoảng 1 phút sau, Trần Văn Khánh điều khiển ô tô BKS 30M-033.03 chở Nguyễn Minh Tuấn đi từ phía sau tới. Cho rằng anh T. gây cản trở, Khánh bấm còi liên tục rồi lái xe vượt lên chặn trước đầu xe máy.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Xuống xe với thái độ hung hãn, Tuấn tiến lại gần anh T. chửi bới thô tục và đe dọa. Khánh cũng xông đến chỉ tay, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào mặt anh T.

Vụ việc gây chú ý cho người đi đường, dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ. Sau đó, Khánh và Tuấn lên xe, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an xác định hành vi của 2 đối tượng gây ảnh hưởng trật tự công cộng và an toàn giao thông. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an phường Bình Tân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định danh tính và triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Việc nhanh chóng khởi tố, bắt tạm giam Khánh và Tuấn thể hiện tinh thần xử lý quyết liệt của Công an TPHCM đối với các hành vi côn đồ, coi thường pháp luật trên đường phố.