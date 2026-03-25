Ngày 25/3, Công an xã Ngũ Hiệp (Đồng Tháp) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện KSND khu vực 4 xác minh, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra rạng sáng 20/3.

Trước đó, sáng 20/3, Công an xã Ngũ Hiệp tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Tấn Hiền (51 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về việc bị một nhóm người hành hung, đập phá ô tô khi đi mua sầu riêng.

Theo trình bày, khoảng 20h ngày 19/3, ông Hiền cùng 4 người đến một vựa sầu riêng tại ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp để mua hàng.

Hiện trường vụ việc do camera ghi lại.

Đến khoảng 2h30 ngày 20/3, trong lúc thương lượng mua bán, hai bên phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, khiến 2 người trong nhóm ông Hiền bị đánh. Sau đó, cả nhóm lên ô tô rời đi.

Cho rằng nhóm ông Hiền mua sầu riêng nhưng chưa thanh toán, một số người từ vựa đã dùng ô tô đuổi theo. Khi đến khu vực ngã tư Hưng Long (ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp), nhóm này chặn xe, dùng ghế đập phá kính ô tô và hành hung 4 người trên xe.

Sự việc chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Hai bên sau đó xác định nguyên nhân xuất phát từ hiểu lầm. Nhóm người tại vựa đã đưa những người bị thương phía ông Hiền đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang điều trị.

Ngay sau vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ngũ Hiệp và Viện KSND khu vực 4 khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, diễn biến rượt đuổi, hành hung được camera hành trình của các bên ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

