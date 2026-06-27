Ngày 27/6, Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND các phường Long Mỹ, Cái Khế vừa kiểm tra đột xuất các cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn.

Theo đó, tại cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ, thời điểm kiểm tra vào ngày 26/6, đoàn ghi nhận cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều không có mặt.

Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Qua kiểm tra, những người trực tiếp khám, can thiệp kỹ thuật nha khoa cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ thuộc các chuyên ngành điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có người tốt nghiệp cao đẳng thương mại điện tử. Không có nhân sự nào sở hữu chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự làm việc tại đây cũng không có hợp đồng lao động với cơ sở.

Ngoài ra, cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và hồ sơ chứng minh nguồn gốc máy móc, thiết bị, thuốc và vật tư y tế.

Đoàn kiểm tra máy móc, sổ sách và các loại thuốc, vật tư y tế. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Nhân viên Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trực tiếp can thiệp kỹ thuật răng cho khách. Ảnh: Công an TP Cần Thơ





Đoàn kiểm tra niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại Nha khoa quốc tế Tuệ Minh. Ảnh: Công an Cần Thơ

Sau khi lập biên bản ghi nhận hàng loạt vi phạm, đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại cơ sở để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Cần Thơ, trên địa bàn còn nhiều cơ sở mang tên Nha khoa quốc tế Tuệ Minh. Tuy nhiên, trong ngày 26/6, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, ngừng hoạt động. Trong đó, một số cơ sở trước đó đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động.