Ngày 3/8, Công an phường Trung Nhứt (TP Cần Thơ) cho biết đã làm rõ nhóm thiếu niên cùng sinh năm 2009, chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản trên tuyến tỉnh lộ 921 và khu vực lân cận.

Trước đó, khoảng 18h ngày 31/7, chị L.T.T. điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 921 theo hướng từ phường Thốt Nốt đến phường Trung Nhứt. Khi đến khu vực Phúc Lộc 3, chị bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trung Nhứt nhanh chóng triển khai lực lượng, rà soát đặc điểm nhận dạng của các nghi phạm, phương tiện gây án và hướng tẩu thoát, đồng thời phối hợp Công an phường Tân Lộc tổ chức truy xét.

Trước sức ép từ quá trình truy xét, T.B.A. (SN 2009) đã đến Công an phường Tân Lộc đầu thú.

Các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định T.B.A. là người điều khiển xe máy chở N.N.A. (SN 2009) đi tìm "con mồi" để cướp giật. Để che giấu hành vi và tránh bị phát hiện, trước khi gây án, cả hai tháo biển kiểm soát xe cất vào cốp rồi nhanh chóng tẩu thoát sau khi thực hiện hành vi.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ T.B.A. và N.N.A. đã cùng thực hiện thêm 3 vụ cướp giật tài sản từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 tại khu vực cầu Thốt Nốt 2, bến phà Vàm Cống cũ và trên Quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Thơm Rơm đến lộ tẻ Thuận Hưng).

Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ điều khiển xe máy, có đeo dây chuyền vàng và lưu thông qua những đoạn đường vắng để ra tay cướp giật.

Tang vật thu giữ được trong vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 31/7. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Chưa dừng lại, N.N.A. còn khai nhận đã cùng H.T.T. (SN 2009) thực hiện thêm một vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường trên địa bàn phường Thốt Nốt. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm thiếu niên này đã thực hiện tổng cộng 5 vụ cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, tài sản cướp được trong 4 vụ trước đó đã bị các đối tượng mang bán, thu về hơn 158 triệu đồng. Số tiền này được cả nhóm chia nhau tiêu xài cá nhân và nạp vào tài khoản game online.