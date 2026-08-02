Trương Quang Anh Đức (26 tuổi, trú phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) được gia đình cho ăn học đầy đủ nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, Đức nảy sinh ý định lừa đảo, nhắm vào hàng trăm sinh viên và lao động tự do để lập các hợp đồng vay trả góp khống, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các công ty tài chính.

Trương Quang Anh Đức tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Giăng bẫy hàng trăm sinh viên

Theo hồ sơ vụ án, Đức phát hiện các công ty tài chính xét duyệt hồ sơ vay mua hàng trả góp tương đối đơn giản, ít ràng buộc. Đặc biệt, với những khách hàng có "lịch sử tín dụng sạch” thì khả năng được phê duyệt khoản vay thường cao.

Từ đó, thông qua Facebook và Zalo, Đức tiếp cận sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp cùng những người mới tốt nghiệp, lao động tự do trên địa bàn TP Cần Thơ.

Để tạo lòng tin, Đức tự xưng là nhân viên cửa hàng Thế Giới Di Động cần "chạy doanh số", thuyết phục các sinh viên đứng tên ký hợp đồng vay mua hàng trả góp, hứa hẹn sau vài ngày hợp đồng sẽ tự động hủy và chi trả thù lao 400.000 đồng/hồ sơ. Nếu giới thiệu thêm người, họ sẽ nhận thêm 150.000–200.000 đồng/hồ sơ.

Đức trực tiếp hẹn gặp các sinh viên, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân rồi tự ý bổ sung nhiều thông tin như nghề nghiệp, nơi làm việc, thu nhập, số điện thoại... Đồng thời, hướng dẫn nạn nhân cách trả lời khi nhân viên công ty tài chính gọi điện thẩm định.

Khi hồ sơ được duyệt và khách hàng nhận hàng tại cửa hàng, toàn bộ sản phẩm đều được giao lại cho Đức. Người này mang bán lấy tiền, dùng một phần để trả thù lao cho người đứng tên vay, thanh toán một số kỳ góp nhằm che giấu hành vi, số còn lại chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 1 đến tháng 7/2021, Đức một mình thực hiện 154 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 2,95 tỷ đồng của các công ty tài chính.

Đến tháng 10/2021, Đức quen Trần Nguyễn Duy Phương (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), người từng làm việc trong lĩnh vực tài chính và có nhiều mối quan hệ với nhân viên tín dụng, cửa hàng điện tử tại Cần Thơ. Cả hai thống nhất thay đổi phương thức phạm tội, chuyển sang rút trực tiếp tiền giải ngân thay vì nhận hàng hóa.

Theo phân công, Đức tìm kiếm khách hàng, kiểm tra điều kiện vay và đưa người vay đến cửa hàng ký hợp đồng. Phương chịu trách nhiệm tạo lập thông tin giả, bố trí người đóng vai khách hàng và người thân trong quá trình thẩm định, lựa chọn cửa hàng thực hiện giao dịch. Sau khi hồ sơ được duyệt, tiền giải ngân được chuyển vào tài khoản của Phương rồi chia cho Đức theo thỏa thuận.

Để tránh bị phát hiện, Đức tiếp tục đóng tiền gốc và lãi trong ba tháng đầu nhằm giúp nhân viên công ty tài chính và các cửa hàng không bị xử lý. Phương chi trả tiền công cho những người tham gia hỗ trợ, gồm nhân viên công ty tài chính, người đóng giả khách hàng và chủ cửa hàng điện tử.

Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 4/2022, Đức và Phương thực hiện 209 hợp đồng tín dụng, trong đó có 200 hợp đồng của HD Saison với tổng số tiền giải ngân hơn 3,36 tỷ đồng và 9 hợp đồng của Mirae Asset với hơn 130 triệu đồng.

Ngày 4/6/2022, Đức đến Công an quận Ninh Kiều (cũ) đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi và vận động gia đình nộp 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Phương cũng thừa nhận đã giúp sức cho Đức trong việc làm giả hồ sơ, bố trí người đóng vai khách hàng và người thân nhằm hợp thức hóa việc vay vốn để chiếm đoạt tiền giải ngân.

Thủ đoạn chuyên nghiệp, tinh vi

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã làm phát sinh 363 hợp đồng tín dụng tại bốn công ty tài chính với tổng số tiền giải ngân hơn 6,45 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Quang Anh Đức và Trần Nguyễn Duy Phương tại phiên tòa. Ảnh: T.X

Viện KSND TP Cần Thơ nhận định hành vi của hai bị can có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, sử dụng thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các công ty tài chính, ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tiêu dùng và trật tự quản lý kinh tế.

Quá trình điều tra cũng xác định một số nhân viên công ty tài chính, người đóng giả khách hàng và chủ cửa hàng điện thoại có dấu hiệu giúp sức trong việc hoàn thiện hồ sơ vay. Cơ quan điều tra đã tách vụ án, khởi tố bổ sung để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Mới đây, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Trương Quang Anh Đức 15 năm tù và Trần Nguyễn Duy Phương 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.