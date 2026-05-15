Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Đối tượng Nguyễn Anh Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Tiến là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát (tọa lạc tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh).

Thay vì hoạt động kinh doanh hợp pháp, Tiến đã biến chi nhánh này thành một cơ sở sản xuất, đóng gói nước yến và các sản phẩm từ yến sào giả với số lượng lớn.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn và trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng tại đây. Ngày 11/3, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp tố tụng.

Khám xét nơi sản xuất của doanh nghiệp này, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến (bao gồm cả thành phẩm đóng chai/hũ và bán thành phẩm chờ đóng gói); hơn 1 tấn nguyên liệu, bột các loại cùng các loại phụ gia thực phẩm dùng để pha trộn, giả mạo yến sào. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ hàng loạt máy móc, thiết bị, dây chuyền đóng chai và phương tiện phục vụ cho hoạt động phạm pháp.

Hiện trường khi bắt quả tang các đối tượng sản xuất nước yến, yến sào giả. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định, phương thức phạm tội của đối tượng Nguyễn Anh Tiến và đồng bọn rất tinh vi khi núp bóng pháp nhân doanh nghiệp. Chúng lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo nhằm tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Để bẫy người tiêu dùng, nhóm này liên tục chạy quảng cáo gian dối dưới danh nghĩa "tri ân, giảm giá khủng", đồng thời thổi phồng chất lượng nhưng lại bán với giá rẻ hơn nhiều lần so với các thương hiệu lớn nhằm trục lợi bất chính.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.