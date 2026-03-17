Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 16/3, Công an xã Bến Lức (Tây Ninh) nhận tin báo từ Trung tâm Y tế khu vực Bến Lức về việc một nam bệnh nhân tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MĐ

Qua xác minh, nạn nhân là ông Danh Phol (48 tuổi, quê An Giang). Tối 16/3, ông đến nhậu cùng người bạn tên Danh Nhì tại một nhà trọ ở xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Trong lúc nhậu, ông Phol gọi điện và xảy ra cự cãi với ông Đoàn Minh Thuận (39 tuổi, quê xã Hồ Tràm, TPHCM), người giám sát tại công trình khu đô thị nơi ông làm việc.

Khoảng 22h cùng ngày, sau khi lời qua tiếng lại, Danh Nhì chở ông Phol bằng xe máy đến công trình để gặp ông Thuận. Tuy nhiên, khi gặp nhau, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Ông Phol và Danh Nhì được cho là lao vào tấn công ông Thuận, khiến người này ngã xuống đất. Trong lúc xô xát, ông Thuận lấy con dao cắt cây cảnh trên bàn trà và đâm nhiều nhát vào ông Phol.

Nghe tiếng ẩu đả, người dân gần đó chạy đến can ngăn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương nặng, ông Phol tử vong trên đường đến bệnh viện.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.