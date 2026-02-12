Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thi (58 tuổi, ngụ khu phố An Thới, phường An Tịnh), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường, để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Văn Thi, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tạm giữ ông Nguyễn Văn Thi cùng một số người liên quan khi đang có hành vi chứa, chôn lấp trái phép hơn 1.147 tấn chất thải rắn công nghiệp là tro, xỉ than từ lò đốt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp của ông Thi đăng ký ngành nghề chính là thu mua, phân loại phế liệu, không có chức năng thu gom, vận chuyển hoặc xử lý chất thải rắn công nghiệp.

Tuy nhiên, từ năm 2020, ông Thi ký hợp đồng với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để tiếp nhận tro, xỉ than phát sinh trong quá trình sản xuất. Thay vì xử lý theo quy định, ông đã tự ý đổ thải, chôn lấp trái phép hơn 1.147 tấn chất thải.

Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và khu dân cư xung quanh, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Thi thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.