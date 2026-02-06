Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Anh Nhật (44 tuổi, trú tại xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào ngày 1/2, Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp vì hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, do nạn nhân trong vụ việc đã tử vong, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để làm rõ các dấu hiệu phạm tội khác liên quan.

Nhật đánh gục tài xế xe 7 chỗ ở Tây Ninh. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào trưa ngày 30/1, Mai Anh Nhật lái xe bán tải chở con đi học trên tuyến đường ĐT825, hướng từ ngã tư Hậu Nghĩa về xã Hòa Khánh.

Khi tới giao lộ có đèn tín hiệu giao thông giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa - Gò Mối, xe của Nhật đã va chạm với ô tô 7 chỗ do ông N.V.H. (64 tuổi, trú tại TPHCM) điều khiển cùng chiều.

Sau va chạm, cả hai tài xế xuống xe. Tuy nhiên, thay vì giải quyết sự việc một cách hòa bình, Mai Anh Nhật đã lao vào tấn công ông H., đánh liên tiếp ba lần vào vùng thái dương khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Một thanh niên đi đường chứng kiến sự việc đã cố gắng hỗ trợ nhưng không thành, sau đó người dân xung quanh đưa ông H. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu.

Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), nhưng đến tối ngày 31/1, ông H. đã tử vong do xuất huyết não.