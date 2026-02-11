Ngày 11/2, Công an phường Long An (Tây Ninh) cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông hành hung một học sinh sau va chạm giao thông xảy ra tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h47 ngày 10/2, tại khu vực đường Tập Đoàn 2, phường Long An, nam sinh lớp 9 lái xe đạp điện về nhà thì xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy do người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển, chở theo vợ và con nhỏ.

Va chạm không gây thiệt hại về người hay phương tiện, nam sinh định tiếp tục di chuyển thì bất ngờ bị người đàn ông chặn đầu xe rồi lao tới, dùng tay kẹp cổ, đấm mạnh vào mặt khiến nam sinh ngã xuống đường.

Hình ảnh nam thanh niên hành hung học sinh lớp 9 gây phẫn nộ ở Tây Ninh. Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại, đối tượng này còn dùng chân đá liên tiếp vào đầu, mặt và bụng nạn nhân dù nam sinh chỉ biết nằm ôm đầu chống đỡ. Sau khoảng 30 giây đánh nam sinh thậm tệ, người này mới dừng tay, chở vợ con rời khỏi hiện trường.

Theo bà N.T.B.H., mẹ của nạn nhân, con trai bà trở về nhà trong tình trạng đau nhức khắp cơ thể, tâm lý hoảng loạn và bất an. Gia đình bà đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.