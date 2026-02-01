Ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng liên quan đến hai vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra trong cùng một đêm tại xã Mỹ Hạnh. Hai nạn nhân trong các vụ việc bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 30/1, nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy chạy vào khu đô thị Phúc An City (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh), nẹt pô, bốc đầu xe và la hét gây mất an ninh trật tự.

Thấy vậy, anh Nguyễn Hữu Thắng (47 tuổi, ngụ TP Hà Nội), nhân viên bảo vệ khu đô thị, ra nhắc nhở và yêu cầu nhóm này rời đi. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà quay xe truy đuổi, dùng mũ bảo hiểm và tay chân hành hung khiến anh Thắng bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo hướng đường Kênh Tây.

6 thanh niên bị bắt giữ. Ảnh: MĐ

Đến khoảng 23h20 cùng ngày, nhóm này tiếp tục đến quán Ẩm thực Quang Thắng 1 (ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh) uống bia cùng 4 người bạn khác. Khoảng 20 phút sau, trong lúc thanh toán tiền, nhóm đối tượng xảy ra cự cãi với nhân viên quán.

Khi chủ quán là anh Lưu Văn Thắng (43 tuổi, quê Phú Thọ) ra can ngăn, nhóm thanh niên đã dùng ly thủy tinh và ghế nhựa đánh liên tiếp, gây thương tích cho nạn nhân. Trước khi rời đi, các đối tượng còn đập phá tài sản, làm hư hỏng nhiều vật dụng và một camera an ninh của quán. Anh Thắng sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Lý Vũ Miền (32 tuổi), Thạch Sinh (20 tuổi), Đào Hoàng Lợi (19 tuổi), Thạch Tài (19 tuổi), Lý Hoàng Nhân (15 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ); Lý Châu Sóc Cơ (19 tuổi, ngụ An Giang) và Thạch Minh Khang (18 tuổi, ngụ Cà Mau).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.