Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị can Nguyễn Thành Trung tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 4, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trung tìm hiểu trên mạng xã hội rồi đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình.

Ngoài ra, Trung còn sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị do trước đó đã báo mất và được cấp lại.

Có trong tay các giấy tờ trên, Trung sử dụng để thực hiện giao dịch đối với 4 nền đất dưới hình thức ký hợp đồng ủy quyền với ông Đ.B.L. (ngụ phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ), qua đó nhận 2,4 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Trung đưa ông L. đến xem các nền đất trống không thuộc quyền sử dụng của mình nhưng giới thiệu là tài sản do Trung sở hữu.

Sau khi nhận tiền, Trung rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của Trung.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan.