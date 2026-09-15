Ngày 15/9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quyết Thắng (52 tuổi, ngụ xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ) tổng cộng 27 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi) bị tuyên phạt 18 năm tù về các tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Văn Chí (41 tuổi) nhận 15 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: H.T

Theo cáo trạng, Thắng là Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài. Hằng sống chung như vợ chồng với Thắng, còn Chí là kế toán công ty.

Từ tháng 9/2021 - 4/2025, Thắng tự giới thiệu từng làm “công an mật”, quen biết nhiều người giữ chức vụ, quyền hạn tại các địa phương và có khả năng can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu.

Thắng đưa ra thông tin không có thật về nhiều gói thầu nạo vét kênh thủy lợi nội đồng tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ), cùng các dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát tại Sóc Trăng, Bến Tre (cũ), An Giang và TPHCM.

Để tạo lòng tin, Thắng giới thiệu mỗi gói nạo vét có giá trị từ 20 - 80 tỷ đồng, nguồn vốn từ xã hội hóa hoặc nước ngoài hỗ trợ.

Thắng cam kết có thể giúp doanh nghiệp nhận thầu với thủ tục đơn giản, thời gian ngắn và lợi nhuận cao. Đổi lại, doanh nghiệp phải đưa tiền trước (khoảng 2% giá trị gói thầu) để “hỗ trợ hồ sơ”, “đặt cọc nhận gói thầu” hoặc “lo lót”. Thắng cam kết sẽ hoàn trả số tiền này nếu doanh nghiệp không được giao dự án.

Khi doanh nghiệp chuyển tiền, Thắng chỉ đạo Hằng hoặc Chí lập các giấy nhận phí hỗ trợ hồ sơ, hợp đồng cam kết giao việc, biên nhận, giấy xác nhận hoặc hợp đồng liên danh để tạo lòng tin.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ việc mở rộng chi nhánh Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài.

Khi doanh nghiệp nghi ngờ hoặc yêu cầu hoàn tiền, Thắng cùng đồng phạm tiếp tục đưa ra nhiều lý do, hứa hẹn và yêu cầu họ chờ đợi.

Làm giả giấy mời họp thường trực tỉnh ủy để “giữ chân” bị hại

Một trong những người bị hại trong vụ án là ông T., giám đốc một công ty dịch vụ vận tải cơ khí xây dựng.

Tháng 9/2021, ông T. được giới thiệu đến gặp Thắng và Hằng. Tại đây, Thắng đưa ra thông tin gian dối về dự án nạo vét thông luồng đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm tại một nhánh sông Tiền.

Tin tưởng Thắng, từ tháng 9/2021 - 7/2024, ông T. nhiều lần chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào tài khoản của Thắng và Hằng.

Khi ông T. bắt đầu nghi ngờ, Thắng yêu cầu Hằng làm giả “giấy mời về việc dự họp thường trực tỉnh ủy” của UBND tỉnh An Giang, đề ngày 6/7/2024 rồi gửi cho ông T. để khiến người này tiếp tục chờ đợi dự án.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2021 - 4/2025, Thắng, Hằng và Chí đã lừa đảo 30 doanh nghiệp, chiếm đoạt tổng cộng hơn 41,6 tỷ đồng. Sau đó, các bị cáo đã khắc phục, trả lại hơn 6,7 tỷ đồng.

Thắng được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 30 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 41,6 tỷ đồng.

Hằng được xác định giúp sức cho Thắng lừa đảo hơn 15 tỷ đồng của 11 doanh nghiệp, đồng thời trực tiếp làm giả 8 tài liệu của cơ quan nhà nước.

Chí được xác định giúp sức cho Thắng lừa đảo hơn 26,6 tỷ đồng của 19 doanh nghiệp và sử dụng 10 tài liệu giả để phục vụ việc lừa đảo.