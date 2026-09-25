Ngày 25/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Minh Hiếu (SN 2005, trú tại Đông Triều, TP Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5/2025, anh T.Q.C. (SN 1988, trú phường Móng Cái 3, TP Quảng Ninh) nhờ Hiếu tìm đầu mối hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa.

Bị can Trương Minh Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Mặc dù không có chuyên môn, không có quan hệ với cán bộ hải quan, biên phòng và không có khả năng thực hiện thủ tục, Hiếu vẫn nói dối rằng có thể “lo” thủ tục xuất khẩu cau khô sang Trung Quốc qua cửa khẩu ở tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, Hiếu yêu cầu vợ chồng anh C. chuyển tiền.

Từ ngày 28/5 - 30/8/2025, vợ chồng anh C. đã nhiều lần chuyển cho Hiếu tổng số hơn 5,3 tỷ đồng.

Để củng cố lòng tin, Hiếu dựng lên các mối quan hệ không có thật, liên tục đưa ra thông tin gian dối về tiến độ công việc và làm giả biên lai chuyển tiền 130 triệu đồng.

Về số tiền nhận được từ vợ chồng anh C., Hiếu sử dụng vào mục đích cá nhân, mua sắm, kinh doanh và chi tiêu. Sau khi hành vi bị phát hiện, Hiếu chỉ hoàn trả được một phần số tiền, còn hơn 3,2 tỷ đồng chưa thể hoàn trả.

Vụ án đang được Công an TP Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

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