Chiều 13/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Thu Hường (SN 1973), Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, và ông Võ Văn Hoài (SN 1973), Kế toán trưởng Trung tâm (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh).

Theo cơ quan điều tra, ngày 9/1, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh Hà Tĩnh.

Nữ Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh cùng kế toán trưởng bị bắt giam. Ảnh: CACC

Sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để thụ lý, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt tạm giam bà Phan Thị Thu Hường và ông Võ Văn Hoài để phục vụ công tác điều tra các sai phạm xảy ra tại trung tâm.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về quyết định khởi tố hai cán bộ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao từ phía Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Để bảo đảm hoạt động của trung tâm không bị gián đoạn, đơn vị tạm thời giao ông Phan Vân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao, điều hành và quản lý trung tâm.