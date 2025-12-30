XEM CLIP:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ngày 30/12 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 15 đối tượng. Trong đó, 14 người bị điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 người về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chuyên án được xác lập nhằm triệt xóa các nhóm núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, Hoàng Phát và nhóm Nguyễn Trung Đức. Đây là động thái mở rộng điều tra sau vụ án liên quan đến công ty mua bán nợ Đất Bắc.

Đối tượng Lê Tuấn Phong. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định các công ty này chỉ là vỏ bọc pháp nhân để hoạt động đòi nợ thuê trái luật. Lê Tuấn Phong (tức Phong Lê) trực tiếp ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách với chủ nợ để đối phó cơ quan chức năng.

Phong thường xuyên chỉ đạo nhóm 5-6 nhân viên xăm trổ đến nhà con nợ để gây sức ép. Các đối tượng được hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.

Các đối tượng trong nhóm đòi nợ thuê bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cơ quan công an bước đầu làm rõ nhóm của Lê Tuấn Phong đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định là hơn 2,6 tỷ đồng.

Công ty Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành cũng sử dụng thủ đoạn tương tự với mức ăn chia từ 20% đến 40%. Nhóm của Nguyễn Trung Đức (Giám đốc Công ty cơ khí Lê Khánh) bắt đầu hoạt động đòi nợ thuê từ tháng 4/2025.

Lực lượng chức năng xác định các nhóm này có sự cấu kết chặt chẽ và thường xuyên môi giới hợp đồng cho nhau. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, quay phim đến cảnh giới khi đi đòi nợ.