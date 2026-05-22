XEM CLIP:

Liên quan đến vụ khởi tố, bắt tạm giam 71 đối tượng, trong đó có ca sĩ Long Nhật (tên thật Đinh Long Nhật, SN 1967, quê phường Phú Xuân, TP Huế; hiện ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) và Sơn Ngọc Minh (SN 1990; ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây.

Theo điều tra, đối tượng cung cấp ma túy đá cho 2 ca sĩ trên là Kiều Quốc Nhã (SN 1987, ngụ phường Phú Lâm, TPHCM).

Đối tượng Kiều Quốc Nhã. Ảnh: CACC

Qua điều tra các vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại TPHCM trong quý 1/2026, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nhận định ngoài các đối tượng đã bị xử lý, vẫn còn nhiều người liên quan cần tiếp tục điều tra, truy xét. Từ đó, đơn vị phối hợp với công an các địa phương mở rộng chuyên án nhằm triệt phá toàn bộ đường dây.

Quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng công an bắt quả tang Kiều Quốc Nhã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một số người khác tại nhà riêng.

Mở rộng điều tra về Kiều Quốc Nhã, ban chuyên án thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định đối tượng này giữ vai trò mắt xích quan trọng trong đường dây. Theo cơ quan điều tra, Nhã vừa là người nghiện vừa tham gia mua đi bán lại ma túy để thu lợi.

Từ lời khai của Nhã, công an đã bắt giữ 4 nhánh đầu trên cung cấp ma túy cho đối tượng này. Đồng thời, cơ quan điều tra xác định có 8 nhánh đầu dưới mua ma túy từ Nhã để sử dụng tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà riêng, căn hộ, khách sạn...

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh cùng bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Nhã liên lạc với các nhánh đầu trên và dưới thông qua các nền tảng mạng xã hội. Với những người mua ma túy, Nhã cho người giao tận nơi.

Trong số các trường hợp mua ma túy từ Nhã để sử dụng có nhóm của ca sĩ Long Nhật và nhóm của ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

Theo cơ quan công an, ca sĩ Long Nhật nhiều lần cùng quản lý Nguyễn Minh Nhật và một số người quen sử dụng ma túy đá tại nhà riêng ở phường Tân Tạo, TPHCM. Trong lần bị bắt quả tang, nhóm của Long Nhật được cho là đã mua ma túy đá với giá 500 nghìn đồng. Khi người giao hàng mang ma túy đến tận nơi, Long Nhật là người chuyển khoản thanh toán 1 triệu đồng, bao gồm cả tiền hàng và chi phí giao nhận.

Trong khi đó, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng khai nhận thường xuyên mua ma túy để sử dụng cùng nhóm bạn tại nhà riêng. Theo lời khai ban đầu, cả hai sử dụng ma túy đá từ thời điểm trước Tết Nguyên đán cho đến khi bị bắt giữ.