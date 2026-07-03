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Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Chánh Hưng (TPHCM) mở rộng điều tra về ổ nhóm ma tuý vừa triệt phá trên địa bàn.

Như đã VietNamNet đã thông tin, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 39 đối tượng, trong đó có ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh), để điều tra các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cơ quan công an cũng xử lý hành chính, đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng khác.

Ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ khi bị bắt. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan CSĐT, Tăng Nhật Tuệ bị bắt quả tang cùng với Trần Khánh Duy tổ chức sử dụng ma túy tại nhà nhà riêng.

Riêng Tăng Nhật Tuệ bị xác định có hành vi tàng trữ ma tuý. Được biết, đây là số ma tuý mà ca sĩ – nhạc sĩ này cất giữ, để dành để sử dụng dần.

Khi bị bắt giữ, Tăng Nhật Tuệ bày tỏ hối hận và nói: “Sau vụ việc này, tôi mất tất cả rồi! Có thể trong tương lai tôi sẽ không còn cơ hội để làm những công việc như trước đây đã từng… Tôi mong các bạn hãy nhìn nhận mọi thứ thật là nghiêm túc. Chúng ta hãy tranh xa ma tuý!”.

Ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt quả tang cùng số ma tuý cất giấu tại nhà riêng. Ảnh: CACC

Trước đó, từ công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng nắm bắt thông tin về điểm nghi vấn hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn A.K.

Tập trung điều tra, công an xác định đối tượng Trần Nhật Quang (SN 1999) có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (SN 1995), là nguồn cung ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Từ đó, Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TPHCM mở rộng điều tra, bắt giữ 48 đối tượng có liên quan, thu giữ lượng lớn tang vật là các loại ma tuý như: Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.