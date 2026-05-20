Công an TPHCM đã công bố việc triệt phá một đường dây ma tuý lớn. Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có 2 trường hợp nghệ sĩ là Đinh Long Nhật (nghệ danh Long Nhật, SN 1967, quê phường Phú Xuân, TP Huế; hiện ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) và Sơn Ngọc Minh (SN 1990; ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Ca sĩ Long Nhật khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật thừa nhận nghiện ma tuý đá, thường xuyên mua về sử dụng cùng quản lý là Nguyễn Minh Nhật và một số người bạn của Minh Nhật.

Trong lần bị bắt quả tang sử dụng ma tuý tại nhà riêng ở phường Tân Tạo, TPHCM, Long Nhật khai rõ đã liên hệ với người bán là Kiều Quốc Nhã. Lần ấy, nam ca sĩ mua ma tuý đá với giá 500 ngàn đồng và chuyển khoản thanh toán 1 triệu đồng, bao gồm cả chi phí cho người giao hàng.

Quản lý là người nhận hàng. Bộ dụng cụ sử dụng ma tuý đá và “nấu” ma tuý là do người quản lý thực hiện, còn ca sĩ Long Nhật chỉ tham gia cùng sử dụng.

“Mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước là đừng dùng cái này nữa”, Long Nhật trình bày. Nam ca sĩ cho biết từng nói với quản lý Minh Nhật và nhóm bạn của người này rằng đừng bày ma túy ra sử dụng vì anh không còn muốn dùng nữa.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng thừa nhận nghiện ma tuý đá, mua về cùng một số người bạn sử dụng. Nam ca sĩ khai đã nghiện ma tuý từ Tết Nguyên đán đến nay.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng có liên quan đến đường dây ma tuý nói trên.