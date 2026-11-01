Nhóm 4 bị can bắt giữ, đánh đập người đàn ông Trung Quốc, gọi video cho bạn gái nạn nhân để ép trả khoản nợ đánh bạc 44.000 USD.

Ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can gồm Shi Guiming (SN 1989), Wang Bing (SN 1988), cùng quốc tịch Trung Quốc; Nguyễn Văn Mỹ (SN 2003, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Tiến Dũng (SN 2005, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo điều tra, nhóm này có hành vi bắt giữ, đánh đập, đe dọa ông Wu B. (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) để đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: Thành Anh

Trước đó, rạng sáng 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà Liu W. (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai là ông Wu B. bị một nhóm người bắt giữ, đánh đập do nợ tiền đánh bạc.

Qua truy xét, công an phát hiện ông Wu B. đang đi bộ trên đường thuộc phường Ngũ Hành Sơn và đưa về trụ sở làm việc. Người này khai đã vay Shi Guiming 300.000 nhân dân tệ, tương đương 44.000 USD, để đánh bạc nhưng thua hết.

Theo kết quả điều tra, ngày 13/10, Shi Guiming đưa số phỉnh tương ứng cho ông Wu B. sử dụng tại casino, yêu cầu viết giấy vay nợ và giao hộ chiếu để giữ. Sau khi người vay thua hết tiền, Shi Guiming cùng Trần Tiến Dũng đưa ông về một căn hộ ở phường Ngũ Hành Sơn, giữ điện thoại và tuyên bố phải trả hết nợ mới được về.

Những ngày sau đó, nhóm này đưa ông Wu B. đến nhiều địa điểm khác nhau tại Đà Nẵng để canh giữ. Nguyễn Văn Mỹ và Trần Tiến Dũng thay phiên nhau trông coi, trong khi Shi Guiming dùng dây thắt lưng đánh, Wang Bing dùng tay đánh vào đầu và lưng nạn nhân.

Để gây sức ép, Shi Guiming còn gọi video cho bà Liu W. chứng kiến cảnh bạn trai bị hành hung, buộc chuyển tiền. Lo sợ tính mạng bạn trai, bà Liu W. đã chuyển 42.000 nhân dân tệ qua WeChat. Ngoài ra, ông Wu B. nhờ một người bạn ở Trung Quốc chuyển thêm 5.000 nhân dân tệ cho Shi Guiming.

Tối 20/10, lợi dụng lúc nhóm người sơ hở, ông Wu B. bỏ trốn khỏi căn hộ tại khu dân cư Phú Gia, phường Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an ghi nhận nạn nhân có thương tích ở vùng lưng, tay và chân.

Hiện 4 bị can đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.