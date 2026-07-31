Ngày 31/7, TAND khu vực 4 (TPHCM) mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Lê Minh (tức đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Lê Minh là đạo diễn nhiều phim truyền hình như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình.

Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy cần làm rõ một số tình tiết nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, ngụ TPHCM) kinh doanh cửa hàng rượu ngoại, chủ yếu cung cấp cho khách sạn và các đơn vị tổ chức sự kiện. Năm 2016, bà quen ông Minh, sau đó hai người dần trở nên thân thiết.

Năm 2018, bà Châu nhiều lần vay của ông Minh tổng cộng 800 triệu đồng để nhập rượu kinh doanh, không tính lãi. Đến cuối năm 2021, do gặp khó khăn về tài chính, ông Minh nhiều lần yêu cầu trả nợ nhưng bà Châu chưa thanh toán.

Bị cáo Nguyễn Lê Minh (đạo diễn Lê Minh bên trái). Ảnh: TP

Theo cáo trạng, nhiều lần đòi tiền không được và do ngại vì mối quan hệ quen biết, tháng 5/2022, ông Minh nhờ ông Nguyễn Thanh Tùng - bạn mình - đứng ra nhận khoản tiền bà Châu vay. Sau khi ba bên làm việc, bà Châu thống nhất còn nợ 750 triệu đồng.

Do bà Châu tiếp tục né tránh, không thực hiện cam kết trả nợ, ông Tùng ủy quyền cho ông Minh khởi kiện ra tòa. Tháng 1/2024, TAND TP Bà Rịa (cũ) ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, buộc bà Châu trả 730 triệu đồng cho ông Tùng.

Quá trình thi hành án, cơ quan chức năng xác định bà Châu không có tài sản tại địa phương và không cư trú thực tế ở TP Bà Rịa nên hồ sơ được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ). Dù cam kết sẽ trả nợ, bà Châu sau đó vẫn không thực hiện.

Bực tức, ngày 4/9/2024, ông Minh mua sơn, trộn với mắm tép rồi nhờ tài xế Trần Quốc Thắng chở đến tạt vào cửa hàng của bà Châu.

Kiểm tra camera an ninh, bà Châu phát hiện hai người đi xe máy ném các túi chứa chất bẩn vào cửa hàng nên trình báo công an. Làm việc với cơ quan điều tra, bà cho biết không mâu thuẫn với ai nhưng nghi ngờ ông Minh là người chỉ đạo do giữa hai bên còn tranh chấp khoản nợ.