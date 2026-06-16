Sáng nay (16/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Nam (SN 2000, ở xã Hát Môn, Hà Nội) 15 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, Nguyễn Phú Thanh (SN 1995, ở xã Hiệp Thuận, Hà Nội) là đối tượng hành nghề cho vay lãi. Đến ngày 18/3/2019, tổng số tiền vay đã lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau đó, anh T. tiếp tục vay của Thanh 2 lần, mỗi lần 150 triệu đồng. Đến cuối tháng 5/2019, do không có khả năng trả nợ, anh T. nói với bố mẹ là ông Hoàng Văn Đ. (SN 1959) và bà Đinh Thị P. (SN 1965) về việc vay hơn 1,6 tỷ đồng của Thanh để nhờ trả nợ hộ.

Ngày 31/5/2019, anh T. cùng bố đi gặp Thanh và cam kết đến ngày 29/6/2019 sẽ thanh toán hơn 1,6 tỷ đồng. Đến thời hạn đã hẹn, do chưa thu xếp được tiền, anh T. gọi điện thoại hẹn Thanh đến nhà ông Đ. để thỏa thuận, xin khất nợ. Tuy nhiên, do không thống nhất được việc trả nợ nên Thanh bỏ về.

Kéo nhóm "đàn em" đi đòi nợ

Đến chiều 1/7/2019, Thanh rủ nhóm “đàn em” trong đó có bị cáo Đỗ Như Nam và 5 người khác đi ô tô đến nhà ông Đ. để đòi nợ. Thanh bảo Nam cầm theo bình xịt hơi cay rồi cả nhóm đi vào nhà ông Đ.

Tại đây, Thanh hỏi ông Đ.: “Thằng T. nhà ông đâu, tiền nong của tôi thế nào?” Ông Đ. đáp: “Nó không có ở đây”. Sau đó, Thanh tiếp tục hỏi ông Đ. về khoản nợ của anh T. và yêu cầu trả. Lúc đó, ông Đ. nói Thanh tìm T. mà đòi tiền.

Thanh đáp: “Con dại cái mang, con ông nợ thì ông phải trả”. Trong khi đó “đàn em” của Thanh cầm bình xịt hơi cay giơ về phía ông Đ. và to tiếng. Lúc đó, ông Đ. mời Thanh vào trong nhà ngồi uống nước.

Tại phòng khách, Thanh tranh cãi, quát mắng ông Đ. Do vẫn không thống nhất được việc trả nợ, Thanh cùng nhóm “đàn em” đi về.

Ra đến cổng, giữa Thanh và ông Đ. lại xảy ra to tiếng. Khi đó, Thanh quay lại chửi và tát ông Đ. Một đàn em của Thanh dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt vợ chồng chủ nhà.

Thấy nhà ông Đ. có xô xát, ông Hoàng Văn Ch. (SN 1968, là cháu của ông Đ.) đi đến hỏi Thanh có việc gì thì bị Thanh tát vào mặt, đấm đá vào người. Sau khi gây chuyện, cả nhóm bỏ đi.

Cáo trạng xác định, sau ngày 1/7/2019, Thanh nhiều lần nhắn tin cho vợ chồng anh T. để đòi tiền. Trong nhiều ngày sau đó, gia đình ông Đ. liên tục bị ném chất bẩn vào nhà.

Cho rằng đây là hành động của nhóm Thanh nên ông Đ. và vợ chồng anh T. đã phải vay mượn để trả nợ cho Thanh 850 triệu đồng.

Tháng 9/2025, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và tuyên án đối với nhóm tội phạm, riêng Đỗ Như Nam đã bỏ trốn. Ngày 3/2/2026, Nam đến cơ quan công an đầu thú.