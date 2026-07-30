Ngày 30/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) để điều tra về hành vi dùng rựa tấn công lực lượng công an đang thi hành công vụ.

Đối tượng Trần Hoàng Diệu. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 29/7, sau khi uống rượu, Diệu đi trên đường thì gặp Thượng úy Nguyễn Quang Sang (Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng) đang trên đường thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước, Diệu đã vô cớ chặn đường, có lời lẽ xúc phạm rồi dùng tay đánh vào mặt Thượng úy Sang. Chưa dừng lại, đối tượng cầm rựa đuổi chém nhưng nạn nhân kịp tránh nên không bị thương. Sau đó, Diệu trở về nhà.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng cử lực lượng đến nhà để triệu tập Diệu làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà cầm rựa cố thủ trong nhà, có thái độ hung hãn và thách thức lực lượng chức năng.

Khi Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu bất ngờ cầm rựa lao ra chém nhiều nhát, trúng vai khiến cả hai cán bộ công an bị thương. Sau khi gây án, Diệu tiếp tục khóa cửa cố thủ.

Nhận thấy đối tượng manh động, Công an xã Vĩnh Hoàng đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Lực lượng công an kiên trì thuyết phục, vận động đối tượng trong khoảng 3 giờ nhưng không có kết quả. Diệu vẫn cầm rựa trong tay, sẵn sàng tấn công khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu. Ảnh: CACC

Thậm chí, đối tượng liều lĩnh cầm rựa lao ra tấn công lực lượng chức năng nhằm chạy thoát. Ngay lập tức, tổ công tác đã áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công đối tượng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.