Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h40 cùng ngày, Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú tại phường Ba Đồn, hiện ở xã Tân Gianh) mang theo một cây rựa dài khoảng 80cm xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn.

Đối tượng Nguyễn Viết Hoàng bị khống chế sau khi tấn công cán bộ Công an phường. Ảnh: CTV

Tại phòng trực ban hình sự, đối tượng đã dùng rựa chém liên tiếp vào đầu, bàn chân phải và gót chân trái của Đại úy H.T.H. khi người này đang làm nhiệm vụ.

Hậu quả, Đại úy H. bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Đại úy H.T.H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Ảnh: T.C

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.