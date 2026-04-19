Ngày 19/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ cố ý gây thương tích liên quan đến một tài xế xe ôm công nghệ.

Đối tượng được xác định là Trần Văn Hòa (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM).

Đối tượng Trần Văn Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h45 ngày 16/4, sau khi đưa con đi học, Hòa điều khiển xe máy điện lưu thông từ đường Lô Tư ra Mã Lò.

Khi đến khu vực ngã ba Lô Tư - Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa), xe của Hòa va chạm với xe máy do anh M.X.B. (SN 2006) cầm lái, chở theo N.N.K. (SN 2008) đang lưu thông hướng về đường Tân Kỳ Tân Quý.

Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Hòa dùng tay đánh vào vai anh B. rồi quay lại mở cốp xe lấy một cây gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60cm) và đánh liên tiếp vào người nạn nhân.

Bị hành hung bất ngờ, anh B. bỏ chạy. Khi người dân xung quanh can ngăn, Hòa rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến 14h10 ngày 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã đưa Trần Văn Hòa về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ phương tiện và tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.