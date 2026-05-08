Ngày 8/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Châu Minh Ngọc (75 tuổi, trú phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Giao cấu với trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Châu Minh Ngọc bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) khởi tố bị can về hành vi giao cấu với trẻ em.

Châu Minh Ngọc tại cơ quan công an sau 11 năm trốn nã. Ảnh: CACC

Trong quá trình điều tra, ngày 5/1/2015, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) ra quyết định truy nã đối với Châu Minh Ngọc.

Xác định đây là đối tượng truy nã nguy hiểm, nhiều biện pháp xác minh, truy bắt đã được cơ quan công an triển khai.

Tuy nhiên, đối tượng liên tục thay đổi nơi lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình và địa phương nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Ngày 12/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Đến ngày 6/5/2026, đối tượng được phát hiện đang lẩn trốn tại trang trại rừng cà phê Phú An, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay trong ngày, Công an phường Hòa Hiệp đã thành lập tổ công tác, phối hợp Công an xã Hiệp Thạnh tổ chức bắt giữ thành công Châu Minh Ngọc sau 11 năm lẩn trốn.