Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội thông tin việc bắt giữ, dẫn độ đối tượng bị truy nã Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1982, HKTT: phường Hồng Hà, TP Hà Nội) về nước.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quỳnh Anh bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định truy nã số 25 ngày 30/7/2008 của Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (nay là Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Nguyễn Quỳnh Anh đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Thái Lan – Myanmar. Sau khi củng cố thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo Công an TP Hà Nội, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đề nghị hỗ trợ truy bắt.

Với sự hỗ trợ của Tổng cục Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan, lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ đối tượng.

Đến ngày 24/4, tổ công tác đã hoàn tất thủ tục dẫn độ Quỳnh Anh về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.