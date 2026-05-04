Ngày 4/5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thị Hoài Nam (SN 2000, trú phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng truy nã Trần Thị Hoài Nam. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Trần Thị Hoài Nam là đối tượng đang bị truy nã quốc tế về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình.

Sau khi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam, hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi nơi ở, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Bằng sự kiên trì và quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã xác định được thời điểm Hoài Nam xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội) và triển khai phương án bắt giữ.

Quá trình bắt giữ được thực hiện nhanh chóng, chặt chẽ, thành công, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.