Ngày 5/11, Công an xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng Vũ Thị Hồng (46 tuổi) trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Đối tượng Vũ Thị Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Trước đó, ngày 2/11, Công an xã Ea Knuếc nhận được đơn trình báo của ông Hồ Xuân Bình (79 tuổi), trú tại huyện Krông Pắk về việc bị một người phụ nữ điều khiển xe máy cướp giật túi xách, bên trong có 590 tờ vé số, 5,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 31/10, trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Knuếc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Knuếc tổ chức điều tra, truy xét đối tượng. Đến ngày 4/11, lực lượng Công an xã phối hợp với người dân bắt giữ Vũ Thị Hồng.

Tại cơ quan Công an, Hồng khai rằng khi điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 26, thấy ông Bình đi bán vé số và để túi xách hớ hênh trước giỏ xe, nên đã áp sát, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Vũ Thị Hồng còn khai số tiền sau khi cướp được đã dùng vào việc nộp học phí cho con, đóng tiền trọ. Riêng vé số Hồng đã dò nhưng không trúng.