Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trưa 23/10, ông N.V.H (62 tuổi, ngụ xã Hòa Hội) – người khuyết tật phải dùng xe lăn mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo trên tuyến đường ấp Hòa An, xã Hòa Hội – đã trở thành nạn nhân của một vụ cướp táo tợn.

Khi ông H. đang bán vé số, Nguyễn Thị Bích đi xe máy đến gần, mua 7 tờ vé số trị giá 70.000 đồng. Sau đó, Bích giả vờ xin số điện thoại của ông với lý do “trúng sẽ gọi gửi tặng ít tiền”.

Lợi dụng lúc ông H. sơ hở, Bích bất ngờ giật chiếc điện thoại trên tay nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi thực hiện hành vi, Bích đem chiếc điện thoại vừa cướp được đến một cửa hàng ở xã Châu Thành bán với giá 800.000 đồng và dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng vào cuộc. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã giáp ranh và Công an phường Bình Minh tiến hành điều tra, truy xét nghi phạm.

Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ Nguyễn Thị Bích và thu hồi tang vật là chiếc điện thoại của nạn nhân, phương tiện gây án cùng một số đồ vật liên quan.

Hiện tại, Nguyễn Thị Bích đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.