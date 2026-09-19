Ngày 19/9, Asahi đưa tin cảnh sát Tokyo đã bắt giữ nam ca sĩ Inomata Shuto với cáo buộc gây thương tích cho một người phụ nữ quen biết.

Theo các nguồn tin điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 18/9 tại một chiếc ô tô đỗ trong bãi giữ xe của cửa hàng tiện lợi ở quận Koto, Tokyo. Inomata Shuto bị nghi đánh người phụ nữ trong xe, khiến cô bị thương nhẹ.

Sau đó, nạn nhân chạy vào cửa hàng tiện lợi để cầu cứu. Một số khách hàng phát hiện người phụ nữ bị thương ở vùng mặt và lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Nam ca sĩ Inomata Shuto. Ảnh: Asahi

Theo quá trình lấy lời khai, nam ca sĩ cho biết: “Trong lúc tranh cãi, tay tôi đã va vào cô ấy”. Nam thần tượng bị bắt với cáo buộc gây thương tích. Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc.

Đại diện công ty quản lý của timelesz cho biết: “Hiện tại, công ty đang xác minh sự việc nên chưa thể đưa ra bình luận”.

Inomata Shuto sinh năm 2001 tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Anh là ca sĩ, thần tượng người Nhật Bản và hiện là thành viên nhóm nhạc nam timelesz.

Trước khi gia nhập timelesz, Inomata Shuto từng hoạt động trong nhóm nhạc nam 8iper từ năm 2022 đến năm 2024. Sau khi rời nhóm, anh chuyển sang làm việc trong lĩnh vực sơn nhà.

Năm 2024, Inomata Shuto tham gia chương trình tuyển chọn thành viên mới của timelesz. Đến ngày 15/2/2025, anh chính thức được công bố là một trong 5 thành viên mới của nhóm, góp phần đưa đội hình timelesz lên 8 người.

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