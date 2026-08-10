Theo điều tra ban đầu, sáng 2/8, Lâm điều khiển xe máy BKS 61-252T theo hướng đi Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Trên đường đi, đối tượng ghé một quán nước và nhờ một nam thanh niên chuyển 500.000 đồng vào tài khoản mang tên mình.

Nhận tiền xong, Lâm dùng số tiền để chơi game trên điện thoại và thua hết. Sau đó, đối tượng điều khiển xe rời khỏi quán nhằm chiếm đoạt số tiền.

Hình ảnh Lâm dùng súng dọa bắn người. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện sự việc, nam thanh niên cùng người thân tổ chức truy tìm. Khoảng 14h cùng ngày, nhóm này phát hiện Lâm tại xã Phước Sơn nên dùng xe máy đuổi theo.

Trong lúc bỏ chạy, Lâm bất ngờ lấy một khẩu súng ngắn, lên đạn rồi chĩa về phía những người truy đuổi, đe dọa sẽ nổ súng nếu họ tiếp tục bám theo. Nhóm người lo sợ không dám áp sát, Lâm thừa cơ tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, Lâm bỏ lại xe máy, chạy bộ qua các ngõ xóm để lẩn trốn. Khi ra đường lớn, đối tượng được một ô tô cho đi nhờ khoảng 7km rồi xuống xe, tiếp tục đi bộ đến một quán cà phê.

Thấy quán không có người trông coi, Lâm lấy một xe máy đang cắm sẵn chìa khóa và một điện thoại rồi chạy về hướng Lâm Đồng.

Lực lượng trinh sát bắt giữ đối tượng Dương Sỹ Lâm. Ảnh: CADN

Đến địa phận tỉnh Lâm Đồng, Lâm bị CSGT yêu cầu dừng xe. Ban đầu đối tượng chấp hành, nhưng sau đó giả vờ nghe điện thoại để bất ngờ bỏ chạy, để lại chiếc xe.

Lâm tiếp tục bắt xe đến Madagui, đón xe khách đi Đà Lạt rồi đến xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) tìm nhà một người bạn để lẩn trốn.

Qua truy xét, cơ quan công an xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ Lâm.