Ngày 30/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp Công an phường Rạch Giá bắt giữ Nguyễn Trường Hải (SN 2007, ngụ phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang), đối tượng bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Trường Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, khoảng 6h30 ngày 12/11/2024, tại khu vực cổng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ trên đường Lê Anh Xuân, phường Rạch Giá, Hải đã dùng dao đâm em V.V.B. (SN 2013), học sinh của trường.

Sau khi sự việc xảy ra, em B. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi đó, Hải nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trong quá trình bị điều tra, Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước khi vụ án được xử lý, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, đi theo các tàu đánh bắt hải sản trên biển nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Hải vừa trở về địa phương nên tổ chức bắt giữ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.