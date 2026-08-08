Ngày 8/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trịnh Duy Linh (SN 1994, trú tại phường Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp.

Đối tượng Trịnh Duy Linh. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng 7/8, một cư dân khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh) trình báo việc ô tô của gia đình bị mất 2 bánh sau khi đỗ qua đêm trong khu đô thị.

Hình ảnh được người dân đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chiếc ô tô màu trắng bị tháo mất 2 bánh ở phía bên trái. Phần gầm xe được kê tạm bằng nhiều viên gạch, để lộ đĩa phanh và các chi tiết bên trong cụm bánh.

Chiếc xe được chủ phương tiện đỗ bên lề đường nội khu, gần các tòa nhà và nhiều phương tiện khác. Sau khi phát hiện 2 bánh xe bị mất, chủ xe đã trình báo cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.