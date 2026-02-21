Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Trung (SN 1987) để tiếp tục điều tra. Đối tượng trú tại TDP Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Phạm Đình Trung và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Khoảng 19h20 ngày 20/2, anh P.T.T. (SN 1993) dừng đỗ xe Toyota Vios trị giá khoảng 250 triệu đồng ven đường tại thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam để mua hàng tạp hóa.

​Lợi dụng thời điểm này, đối tượng bất ngờ dùng súng đe dọa, khống chế anh T. rồi cướp chiếc ô tô tẩu thoát.

​Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo vào khoảng 19h30 cùng ngày. Lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động nhiều tổ công tác phối hợp cùng Công an các phường, xã tổ chức chốt chặn trên các tuyến giao thông trọng điểm.

​Đến khoảng 20h10, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng gây án tại Tỉnh lộ 295B, đoạn qua TDP Nếnh, phường Nếnh.

​Toàn bộ tang vật liên quan đã được thu giữ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân và chính đối tượng.