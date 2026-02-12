XEM CLIP:

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an xã Hiệp Phước, TPHCM và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ nhanh chóng đối tượng cướp tiệm vàng chỉ sau 5 giờ gây án.

Đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, quê Tây Ninh).

Trước đó, khoảng 19h ngày 11/2, một nam thanh niên cao khoảng 1,7m đi bộ vào tiệm vàng Kim Chi 2 (số 734 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước) vờ hỏi mua vàng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Khi chủ tiệm đưa ra chiếc nhẫn vàng 24K (trọng lượng 2 chỉ) cho khách xem, đối tượng này bất ngờ cầm tang vật rồi tháo chạy thục mạng khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Hiệp Phước đã huy động toàn bộ lực lượng điều tra, cảnh sát khu vực cùng hơn 50 chiến sĩ lực lượng ANTT tại cơ sở tổ chức chốt chặn, vây bắt. Các dấu vết từ camera an ninh nhanh chóng được trích xuất để nhận dạng và phục vụ công tác truy xét. Phòng Cảnh sát hình sự cũng vào cuộc lần theo dấu vết.

Công an xác định, đối tượng chuẩn bị khá tinh vi - đội nón rộng vành, đeo khẩu trang kín mít và mặc áo khoác dài - khi gây án. Trên đường tẩu thoát, hắn liên tục thay đổi lộ trình, vứt bỏ áo khoác và nón, trèo tường qua các bãi xe và vườn dừa của người dân nhằm xóa dấu vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an xã Hiệp Phước phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Phước Tây (tỉnh Tây Ninh) đã xác định hành tung kẻ gây án.

Chưa đầy 5 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp giật, các trinh sát đã ập vào bắt gọn Nguyễn Thanh Hùng. Lúc này, đối tượng vừa bán vàng lấy tiền và đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 đối tượng khác.

Tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện tang vật đã được thu hồi đầy đủ để hoàn trả cho người bị hại.