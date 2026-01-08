Sáng 8/1, Công an phường Hoành Sơn (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hồ Đức Bình (SN 1989, trú tại Quảng Ngãi).

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/1, Công an phường Hoành Sơn nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định Hồ Đức Bình là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm trên địa bàn TP Hà Nội, sau đó bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Đối tượng Hồ Đức Bình bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoành Sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định Hồ Đức Bình lên xe ô tô BKS 82B-001.27 của một nhà xe, di chuyển theo hướng Bắc – Nam.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi xe đi qua địa bàn phường Hoành Sơn, tổ công tác Công an phường đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Hoành Sơn đã bàn giao Hồ Đức Bình cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.