Chiều 10/4, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo, hôm qua (9/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Hoàng Trọng Lợi.

Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Lợi, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Theo cơ quan công an, ông Lợi thực hiện hành vi phạm tội khi làm Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Trước khi bị bắt, ông Lợi đang là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Đây là diễn biến mới khi Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng điều tra vụ án các nhóm tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt ông Hoàng Trọng Lợi. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 31/3, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 15 bị can liên quan các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp, trong đó có cả cán bộ, nguyên cán bộ nhà nước.

Trong số các bị can, 9 đối tượng bị điều tra về nhiều tội danh như: Gây ô nhiễm môi trường, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, Vi phạm quy định về kế toán, Chứa mại dâm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Mua bán trái phép hóa đơn, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam 15 bị can liên quan các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp. Ảnh: CACC

Nhóm 6 đối tượng còn lại là:

Hoàng Văn Thiện (41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Phú, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là công chức Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên);

Nguyễn Lâm Tới (48 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phúc, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Phúc Yên; nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch);

Lưu Văn Cường (40 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do);

Lưu Tiến Chung (48 tuổi, trú tại phường Xuân Hòa, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh; nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa);

Hoàng Chí Thanh (trú tại xã Bình Tuyền, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ; nay là lao động tự do);

Nguyễn Văn Thắng (42 tuổi, trú xã Bình Tuyền), Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.

Bị can Lưu Tiến Chung đã bị bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Nhóm này bị điều tra về các tội như: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.