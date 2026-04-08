Ngày 8/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h05 ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, khi chị Trương Thị Diệp Th. (SN 1989, trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng T. (SN 1982, trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn, Phúc điều khiển phương tiện cố tình vượt qua rào chắn nhưng bị ngăn cản.

Đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Không chấp hành quy định, Phúc cự cãi, sau đó cùng con gái là N.P.H.Q. (SN 2008) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn. Dù được người dân can ngăn, hai mẹ con này vẫn tiếp tục hành hung, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Hậu quả, hai nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc và tạm giữ Phạm Thị Hồng Phúc. Đối với con gái của Phúc (chưa đủ 18 tuổi, đang mang thai), cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.