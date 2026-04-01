Nguồn Clip: Đường sắt Việt Nam

Tối 6/4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang làm rõ vụ việc hai nhân viên gác chắn tàu bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào lúc hơn 20h cùng ngày, khi rào chắn đường sắt đã kéo qua, đèn tín hiệu bật đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình dắt xe máy tìm cách vượt qua gác chắn.

Dù được hai nhân viên gác chắn cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà vẫn dắt xe tiến sát khu vực đường ray. Sau đó, người này cùng một phụ nữ khác còn lao vào hành hung hai nữ nhân viên.

Người phụ nữ dắt xe máy lách qua gác chắn. Ảnh: Cắt từ clip.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ đã được nhân viên dùng đá chèn lại nhằm ngăn phương tiện luồn lách. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tự ý lấy đá ra để vượt rào chắn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt để xử lý, làm rõ nguyên nhân.

Khu vực gác chắn nơi xảy ra vụ việc.

Tối cùng ngày, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đơn vị này, thời điểm xảy ra vụ việc tại Km788+515, đèn đỏ đã bật, gác chắn đã hạ nhưng người phụ nữ vẫn cố lạng lách vượt qua, áp sát đường ray khi tàu đang đến gần.

Hai nhân viên gác chắn là T.T.D.T và N.T.M.T đã cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà còn lao vào hành hung.

Hai nữ nhân viên bị ảnh hưởng sức khỏe, được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra.